Explosão de bomba em comício no Paquistão deixa pelo menos 40 mortos

A explosão de uma bomba causou neste domingo, 30, a morte de pelo menos 40 pessoas no Paquistão e deixou outras 150 feridas. O incidente aconteceu em uma cidade no Noroeste do país, durante um comício organizado por um partido islâmico radical.

De acordo com a polícia paquistanesa, uma pessoa teria entrado no local e se suicidado ao explodir a bomba. As autoridades locais investigam a hipótese de ter sido um ataque contra o partido que realizava o comício: o Jamiat Ulema-e-Islam. O país vai passar por eleições no final deste ano.

O momento da explosão da bomba foi registrado em vídeos que começaram a circular nas redes sociais. As gravações mostram a presença de crianças no evento.

Os feridos foram encaminhados aos hospitais próximos ao lugar onde ocorreu a explosão, que já declararam situação de emergência por conta do grande número de pacientes que começaram a chegar após o ataque.

Até o momento, nenhum grupo político reivindicou a autoria da explosão, embora as agências internacionais apontem que a região é dominada por militantes islâmicos.