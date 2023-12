Exército de Israel pune soldados por ‘violarem código de conduta’

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram nesta quinta-feira, 14, que aplicaram medidas disciplinares contra alguns de seus soldados que violaram o código de conduta durante uma “atividade operacional” na cidade de Jenin. A medida ocorreu depois que comandantes analisaram um vídeo da ação das tropas perto de uma mesquita na Cisjordânia, território palestino onde há ocupações do exército israelense.

De acordo com as FDI, vários combatentes foram afastados da atividade operacional. O comunicado não fornece detalhes sobre o que os soldados fizeram ou que tipo de “atividade operacional” estava sendo realizada dentro de um estabelecimento religioso em Jenin.

“O comportamento dos soldados nos vídeos é sério e se opõe completamente aos valores das FDI”, disse o exército israelense em uma postagem no X, anteriormente conhecido como Twitter.

https://x.com/IDF/status/1735310854042571211?s=20

Operação em Jenin

O número de mortos de uma operação do Exército israelense iniciada na terça-feira 12 em Jenin subiu para 11 pessoas, de acordo com o ministério de Saúde da Palestina. A violência se intensificou na Cisjordânia ocupada, onde fica a cidade, desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas.

Tel Aviv confirmou a operação contra uma fábrica de explosivos e acrescentou que havia “detido centenas de suspeitos, confiscado armas e munições, e destruído muitas infraestruturas terroristas”. As FDI também informaram que realizaram incursões contra uma rede de túneis e buscas em mais de 400 residências no campo de refugiados de Jenin, visto por Israel como um reduto de células do Hamas.

O serviço de inteligência externa de Israel divulgou o vídeo de um homem, que se identifica como porta-voz das FDI, dentro de uma mesquita na cidade da Cisjordânia. Na gravação, ele faz um alerta incisivo para a população palestina.

“Caros residentes, residentes honoráveis, a história acabou! Não aceitaremos a continuação da situação atual , não aceitaremos invenções de terroristas no campo [de refugiados] a partir de hoje, o futuro será limpo para os moradores do campo”, disse o homem.

https://x.com/MOSSADil/status/1735226303182143684?s=20

