EUA: republicanos nomeiam terceiro candidato para Presidência da Câmara

Deputados do Partido Republicano escolheram, nesta terça-feira, 24, o deputado Tom Emmer, de Minnesota, como seu novo candidato a presidente da Câmara dos Estados Unidos. Não está claro, porém, se o terceiro nome sugerido conseguirá os votos necessários para obter o cargo, vazio há três semanas, deixando a casa baixa do Congresso paralisada.

A votação para escolher Emmer ocorreu a portas fechadas foi secreta. Ele foi vitorioso na disputa lotada de candidatos. Agora, para tornar-se presidente da Câmara, o nomeado precisa ser aprovado por ao menos 217 votos do plenário. Isso significa que só pode perder quatro votos do Partido Republicano no pleito, porque a legenda lidera a casa legislativa por uma maioria apertada de 121 assentos. Com a sigla rachada, a preocupação é alta.

A pressão sobre os republicanos da Câmara para elegerem um novo presidente está se intensificando, três semanas após a destituição do antigo dono do cargo, Kevin McCarthy. A casa baixa do Congresso permanece num estado de paralisia desde então, porque não pode aprovar nem discutir leis sem um líder.

Depois de ganhar a indicação, Emmer pediu uma votação nominal, que deixará claro quem se opõe à sua candidatura. McCarthy estendeu seu apoio a Emmer, dando um impulso inicial à sua candidatura, mas o republicano de Minnesota terá uma batalha difícil ao enfrentar partido dividido. Ser nomeado requer apenas a maioria da legenda, enquanto tornar-se presidente requer a maioria de toda a Câmara, que tem republicanos e democratas.

Emmer também é alvo de críticas de alguns aliados do ex-presidente Donald Trump, que ainda tem um poder incontestável sobre o Partido Republicano. O deputado foi favorável à certificação da vitória eleitoral de Joe Biden em 2020, que Trump tentou impedir.

Com vários candidatos na disputa, os membros realizaram uma série de votações secretas nesta terça-feira, em que o candidato com o menor número de votos era eliminado a cada rodada. Os outros nomes que concorreram foram: Mike Johnson, da Louisiana, Kevin Hern, de Oklahoma, Byron Donalds, da Flórida, Austin Scott, da Geórgia, Jack Bergman, do Michigan, e Pete Sessions, do Texas.

Antes de Emmer, o deputado Jim Jordan desistiu de concorrer ao cargo após ter fracassado em três rodadas de votação geral na Câmara, tendo perdido apoio de mais de 20 membros do Partido Republicano.

O vácuo de poder deixa a Câmara americana paralisada, ou seja, impedida de aprovar novas leis. A trava escala a preocupação dos parlamentares, enquanto o governo caminha em direção a um possível “shutdown” (desligamento, em tradução livre). Caso o legislativo não aprove o orçamento do novo ano fiscal até dia 17 de novembro, prazo já estendido, agências governamentais serão obrigadas a encerrar suas atividades.

