EUA registram o maior número de tiroteios em massa em 4 e 5 de julho

O feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, comemorado na terça-feira 4, foi responsável pelo maior número de tiroteios em massa do país de todos os outros dias do ano em quase uma década. A análise foi divulgada pela emissora americana CNN, com base nos dados do Gun Violence Archive (GVA) desde 2014.

O GVA descreve “tiroteios em massa” como um ataque com armas de fogo que fere ou mata quatro ou mais pessoas, sem incluir o atirador. Um exemplo dessa categoria foram os ocorridos na última segunda-feira 3, na Filadélfia e em Fort Worth, Texas, e no fim de semana em Baltimore.

O número de tiroteios em massa durante o feriado de 4 de julho vem aumentando nos últimos anos. Desde 2014, quatro feriados da Independência viram tiroteios em massa na casa dos dois dígitos em um único dia – três ocorreram nos últimos anos de 2020, 2021 e 2022.

Além disso, os dados do GVA mostram que o verão, em geral, tem um número maior de incidentes do tipo do que em outras épocas do ano. Dos 10 dias com o maior número de tiroteios em massa desde 2014, todos, exceto um (no Ano Novo), ocorreram em junho, julho ou agosto.

Até agora, houve pelo menos 10 tiroteios em massa na terça-feira 4 e nesta quarta-feira, 5. Muitas das informações sobre cada tiroteio são preliminares, e os detalhes sobre o número ou a natureza dos feridos podem mudar à medida que as investigações da polícia avançam.

Na terça-feira, na cidade de Akron, em Ohio, quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio logo após a meia-noite no Mason Park Community Center. Autoridades acreditam que os tiros foram disparados por um ou mais indivíduos durante uma festa no estacionamento, com base em uma investigação preliminar.

Relatos contam que, a princípio, a maioria das pessoas não reconheceu o som dos tiros, pensando que eram fogos de artifício, “até que as vítimas perceberam que foram atingidas”. Três mulheres de 18 anos e um homem de 19 anos foram levados para o hospital.

No mesmo dia, outros quatro incidentes foram registrados em todo o território americano. Em Edgewood, Maryland, três adultos e um jovem sofreram ferimentos não fatais como resultado de um tiroteio perto de Harr Park Court, uma comunidade a cerca de 45 quilômetros de Baltimore.

Outro caso ocorreu em Shreveport, Louisiana, onde onze pessoas foram baleadas, e quatro delas morreram. Os policiais atenderam ao chamado e encontraram uma grande multidão de pessoas que se reuniram para comemorar o dia 4 de julho. Três pessoas foram declaradas mortas no momento e um quarto corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 5.

Em Lansing, no Michigan, cinco pessoas ficaram feridas em um tiroteio em uma festa por volta das 2h da manhã. Todas as vítimas eram homens na faixa dos 20 anos, e dois deles estão em estado crítico.

Na cidade de Hayward, na Califórnia, cinco pessoas também foram baleadas. De acordo com a polícia, um suspeito também foi atingido e está sob custódia policial. A área onde ocorreu o tiroteio costuma ficar lotada para as comemorações do 4 de Julho.

O dia seguinte ao feriado também costuma ter uma grande incidência de tiroteios em massa. Nesta quarta-feira, nove pessoas, incluindo uma criança de 9 anos e um adolescente de 17, sofreram ferimentos sem risco de vida pouco antes da 1h durante uma comemoração da data na capital americana, Washington.

Autoridades afirmam que pelo menos uma pessoa disparou de um carro escuro. Várias vítimas foram levadas para hospitais pelos socorristas, enquanto outras se internaram por conta própria. O suspeito ainda não foi identificado.

