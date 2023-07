EUA: Tiroteio na Filadélfia deixa cinco mortos e duas crianças feridas

Cinco pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas depois que um homem vestido com um colete à prova de balas abriu fogo na cidade americana da Filadélfia, na última segunda-feira, 3. De acordo com as autoridades, o suspeito não conhecia as vítimas e o ataque parece ter sido aleatório.

Inicialmente, a polícia afirmou que quatro pessoas foram mortas e eram todos homens com idades entre 20 e 59 anos. As duas crianças feridas, de dois e 13 anos, foram levadas ao hospital e estão em condição estável.

Uma quinta vítima foi identificada nesta terça-feira, 4. O corpo foi descoberto dentro de um prédio no mesmo bairro e as autoridades acreditam que o indivíduo tenha morrido no tiroteio.

O ataque aconteceu na véspera do Dia da Independência americana e ocorreu apenas um dia depois que duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas, cerca de metade delas crianças, em um tiroteio em Baltimore, Maryland. A polícia ainda procura pelos suspeitos do ataque.

“Neste ponto, tudo o que sabemos é que essa pessoa decidiu deixar sua casa e atacar indivíduos”, disse Danielle Outlaw, comissária de polícia, que relatou não saber o motivo do ataque. “Estamos vasculhando a área para obter o máximo que pudermos – para identificar testemunhas, identificar onde as câmeras estão localizadas e fazer tudo o que pudermos para descobrir o ‘porquê’ por trás desse acontecimento”.

A polícia foi chamada para a área de Kingsessing, no sudoeste da cidade, quando o tiroteio começou. Os agentes perseguiram o suspeito a pé enquanto muitos tiros eram disparados, danificando carros estacionados e enchendo as ruas com cápsulas de granadas.

“Quando os policiais responderam, eles identificaram e encontraram algumas vítimas de tiros”, disse Outlaw. “Enquanto pegavam as vítimas e as preparavam para o transporte ao hospital, também ouviram vários tiros.”

Por volta das 20h40 do horário local, a polícia conseguiu encurralar o suspeito em um beco. Ele teria cerca de 40 anos, carregava um rifle estilo AR-15, uma pistola e munição.

O suspeito não foi identificado e a polícia ainda está procurando um possível motivo. Outra pessoa também foi presa, suspeita de ter adquirido uma arma e “revidado na direção do atirador”. Não está claro se essa pessoa tem uma conexão com o atirador.

