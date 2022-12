EUA prende líbio por atentado terrorista que matou 270 pessoas em 1988

Um oficial de inteligência da Líbia foi preso pelos Estados Unidos por suspeita de ter fabricado a bomba que derrubou o voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, em 1988, em um ato terrorista. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA neste domingo, 11, Abu Agela Masud Kheir Al-Marimi foi levado sob custódia nesta semana e enfrentará acusações federais em Washington, de acordo com a agência Associated Press.

A prisão do líbio acontece após décadas de investigação sobre o ataque que matou 259 pessoas que estavam a bordo do voo que ia de Londres a Nova York, além de onze que estavam em suas casas na região atingida. Em dezembro de 2020, as autoridades americanas haviam anunciado as acusações contra Masud, que estava preso na Líbia à época. Ele é o terceiro funcionário da inteligência líbia a ser ligado ao atentado terrorista, mas será o primeiro a ser julgado por um tribunal americano.

O voo 103 explodiu cerca de uma hora após sua decolagem de Londres em 21 de dezembro de 1988 e tinha como passageiros pessoas com nacionalidades de 21 países. Dos 190 americanos a bordo, 35 eram estudantes da Universidade de Siracusa que voltavam para casa para passar o Natal com a família após um semestre de estudo no exterior.