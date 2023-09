EUA: Militares pedem ajuda da população para encontrar caça desaparecido

Militares dos Estados Unidos pediram ajuda da população para encontrar um caça F-35B depois que o piloto foi ejetado da aeronave. A aeronave está avaliada em torno de US$ 100 milhões, cerca de R$ 484,7 milhões.

O jato desapareceu na tarde do último domingo, 17, enquanto sobrevoava o estado da Carolina do Sul. O piloto, que não foi identificado, se ejetou da aeronave e saltou de paraquedas. Ele conseguiu chegar ao solo em segurança e está em condição estável em um hospital.

De acordo com as autoridades, ainda não está claro o que aconteceu, mas foi informado que o avião se envolveu em um “acidente”. Quando o piloto foi ejetado, o caça foi deixado no modo piloto automático, disse um porta-voz da Base Conjunta de Charleston à emissora americana NBC News.

Autoridades agora concentram esforços na busca pelo jato F-35B em torno de dois lagos ao norte da cidade de Charleston. Com base na sua última localização, buscas no Lago Moultrie e no Lago Marion estão sendo realizadas com reguladores federais de aviação.

O caso gerou repercussão nas redes sociais e até mesmo políticos criticaram as Forças Armadas pela “perda” da aeronave.

“Como diabos você perde um F-35? Como não existe um dispositivo de rastreamento e estamos pedindo ao público o quê, encontrar um jato e entregá-lo?”, escreveu Nancy Mace, uma congressista republicana pela Carolina do Sul, no X, antigo Twitter.

Alguns usuários também aproveitaram a situação para fazer piadas sobre o desaparecimento. Nas redes, a população também especula sobre qual foi o acidente que a aeronave se envolveu.

🍿

Apparently, one of our $80 million F35 super advanced stealth fighters has gone missing.

The pilot ejected because of a 'mishap'

It was left on autopilot

Could still be up there

Very stealthy indeed

If you see it please call…..

No, just enjoy the show.

🍿 pic.twitter.com/4TMqdSXL7v

— Vincent Gorman (@VincentGorman6) September 18, 2023