EUA e Coreia do Sul iniciam exercício aéreo com 230 aviões

Estados Unidos e Coreia do Sul iniciaram nesta segunda-feira um grande exercício aéreo conjunto, uma operação que Pyongyang chamou de “provocação total”, poucos dias depois do lançamento de um potente míssil norte-coreano. O treinamento de cinco dias, batizado de Vigilant Ace, envolve mais de 230 aviões, incluindo caças F-22 Raptor, e mobiliza dezenas de milhares de soldados.

Durante o fim de semana, o jornal estatal norte-coreano Rodong denunciou as manobras. “É uma provocação aberta, em todos os níveis, contra a Coreia do Norte, que poderia resultar em uma guerra nuclear a qualquer momento”, afirmou a publicação em um editorial.

“Os belicistas americanos e sua marionete sul-coreana fariam bem em recordar que seu exercício militar dirigido contra a Coreia do Norte será tão estúpido como um ato que precipita sua autodestruição”, completou.

O ministério norte-coreano das Relações Exteriores acusou no sábado o governo de Donald Trump de “querer a guerra nuclear a qualquer preço” com esta simulação aérea. O exercício anual começou cinco dias depois do teste norte-coreano de um míssil balístico intercontinental (ICBM), supostamente capaz de atingir o território dos Estados Unidos.

Em um momento de grande tensão, no domingo o influente senador republicano Lindsey Graham citou o fantasma de uma guerra preventiva. “Se acontecer um teste nuclear subterrâneo, será necessário estar preparado para uma resposta muito séria dos Estados Unidos”, advertiu o congressista em uma entrevista ao canal CBS.

As ameaças de Pyongyang

As palavras de Graham foram um complemento às declarações de sábado do assessor de Segurança Nacional de Donald Trump, o general HR McMaster. Durante um fórum sobre defesa americana, o militar afirmou que a probabilidade de uma guerra com a Coreia do Norte “aumenta a cada dia”.

O isolado e empobrecido regime realizou seis testes nucleares desde 2006, o mais recente deles em setembro. A Coreia do Norte lançou na quarta-feira passada um novo tipo de míssil Hwasong 15, com capacidade de transportar uma “ogiva pesada extragrande” e que pode atingir todo o território continental dos Estados Unidos. Segundo o líder norte-coreano, Kim Jong-un, com o teste o país alcançou o objetivo de tornar-se um Estado nuclear de pleno direito.

Os analistas consideraram que o mais recente teste mostra o avanço de Pyongyang na tecnologia militar, mas também destacaram ser muito provável que o país tenha utilizado uma ogiva leve — com uma ogiva nuclear mais pesada, o míssil teria dificuldades para chegar mais longe.

O programa militar, que rendeu muitas condenações internacionais a Pyongyang, avançou desde a chegada ao poder de Kim Jong-un em 2011. A eleição de Trump como presidente dos Estados Unidos aumentou a tensão e a ameaça de um conflito, mais de seis décadas depois da Guerra da Coreia (1950-53) que deixou a península em ruínas.