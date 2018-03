Bombas no Texas: EUA descartam ligação com terrorismo

Os Estados Unidos afirmaram, nesta terça-feira, que “não existem aparentes vínculos com terrorismo” nas cinco explosões ocorridas no estado do Texas, que deixaram dois mortos e vários feridos e cujo responsável ainda não foi encontrado.

“Estamos comprometidos a levar os autores destes atrozes atos perante a justiça. Não há aparente nexo com o terrorismo neste momento”, disse Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, em mensagem do Twitter.

Sanders ressaltou que o presidente americano Donald Trump segue de perto a investigação e as autoridades federais estão trabalhando estreitamente com as do Texas.

Em breves declarações na Casa Branca, Trump qualificou o ocorrido como “terrível” e afirmou que o responsável ou responsáveis “são obviamente um indivíduo ou indivíduos muito doentes”.

Nesta manhã, pelo menos uma pessoa ficou ferida após uma explosão perto das instalações da companhia FedEx, próxima a San Antonio, no estado do Texas.

Este seria o quinto incidente do tipo ocorrido no estado americano somente neste mês. A última explosão havia ocorrido no domingo passado na capital texana, Austin.

As autoridades trabalham com a hipótese de que o autor de todas as explosões seja a mesma pessoa, embora reconheçam que por enquanto não tenham “nenhum suspeito”.

A tensão gerada por estes fatos afetou no fim de semana o festival cultural South by Southwest (SXSW), realizado em Austin e durante o qual uma ameaça de bomba gerou o cancelamento de vários eventos na noite de sábado.

(Com EFE)