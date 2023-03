EUA: Comitê de Ética abre investigação contra republicano George Santos

O Comitê de Ética da Câmara dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 2, que abriu uma investigação sobre as mentiras contadas pelo deputado George Santos em seu currículo. A votação começou na terça-feira, 28, quando os 10 membros do comitê decidiram por unanimidade pela criação de um subcomitê investigativo direcionado para examinar a má conduta financeira e sexual do republicano, que é filho de brasileiros.

Em comunicado, o comitê afirmou que a investigação vai buscar determinar se o deputado não divulgou informações financeiras corretamente para a Câmara dos Representantes, violou leis federais de conflito de interesse e se envolveu em outras atividades ilegais durante a campanha para ingressar no Congresso em 2022.

Além disso, Santos também vai ser investigado sobre uma acusação de má conduta sexual com um assessor do Congresso com quem o republicano trabalhou brevemente em seu escritório.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, afirmou que o destino de Santos no Congresso seria decidido depois dos resultados da investigação ética. Apesar de alguns colegas republicanos do deputado terem instado ele a renunciar, McCarthy disse que não iria pressionar Santos a abdicar do cargo.

Inicialmente, Santos ficou conhecido por ser o primeiro republicano abertamente gay a conseguir um assento na Câmara. Entretanto, uma investigação do The New York Times revelou que nenhuma das empresas em que o deputado alegou ter trabalhado, como o Citigroup e o banco Goldman Sachs, tinham registro dele como funcionário. A reportagem também revelou que Santos foi acusado de estelionato em 2008 no Brasil.

Envolto em uma fábrica de inverdades, o polêmico congressista americano admitiu em um programa de TV que era um “péssimo mentiroso” e que sua intenção nunca tinha sido “enganar o povo”.

Em uma publicação no Twitter, Santos, que representa Nova York, afirmou que estava “cooperando totalmente” com a investigação e não faria mais comentários sobre o assunto.

