EUA: Ataque a tiros deixa um morto e feridos em comemoração do Super Bowl

Um ataque a tiros deixou ao menos um morto e outros 14 feridos no estado americano de Missouri, nesta quarta-feira, 14, de acordo com a polícia local. O incidente aconteceu durante uma celebração do time de futebol americano Kansas City Chiefs pela vitória do Super Bowl, final do campeonato nacional do esporte, no fim de semana.

A chefe de polícia de Kansas City, Stacey Graves, afirmou que o ataque aconteceu no lado oeste da estação ferroviária Union Station e duas pessoas armadas foram presas. Entre os feridos não há crianças.

“Estou com raiva por conta do que aconteceu hoje. As pessoas que vieram a esta celebração deveriam esperar um ambiente seguro”, disse Graves. Cerca de um milhão de pessoas participavam do desfile de celebração.

Cinco das vítimas foram levadas a um hospital local e três delas estão sendo tratadas por ferimentos de tiros.

A governadora do Kansas, Laura Kelly, disse nas redes sociais que foi retirada do local e está fora de perigo, encorajando “todos a seguirem as instruções e atualizações da polícia. Por favor, fiquem seguros”.

Nas redes sociais, os jogadores do Kansas City Chiefs mandaram mensagens às vítimas. O quarterback Patrick Mahomes, uma das estrelas da equipe, disse estar orando por todos, enquanto o linebacker Drue Tranquill encorajou que outras pessoas se juntem em orações aos feridos.

“Ore para que os médicos e socorristas tenham mãos firmes e que todos experimentem a cura total”, disse.