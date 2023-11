EUA acusam Rússia de financiar campanha de desinformação na América Latina

VEJA Mercado em Vídeo

O sopro de otimismo do varejo e entrevista com Apolo Duarte

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 8. Na véspera, o Ibovespa voltou a subir e o dólar fechou o dia cotado a R$ 4,87. Apesar de a ata do Copom mandar recados ao governo que uma mudança na meta fiscal aumentaria as incertezas no mercado, as novas sinalizações de cortes de 0,5 ponto percentual nos juros por Roberto Campos Neto animaram os investidores. Varejistas como o Magazine Luiza viram suas ações subirem até 20%. A temporada de balanços ganha tração no mercado brasileiro e os investidores aguardam os números da Petrobras. Diego Gimenes entrevista Apolo Duarte, sócio da AVG Capital.