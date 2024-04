EUA acusam China de apoiar máquina de guerra da Rússia na Ucrânia

A China estaria fortalecendo a máquina de guerra da Rússia com equipamentos de ponta, incluindo drones, mísseis e imagens de satélite, para impulsionar o Exército russo no conflito na Ucrânia, iniciado há dois anos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 12, pela agência de notícias Reuters, com base em relatos de autoridades dos Estados Unidos, sob condição de anonimato. As fontes alegaram, ainda, que o assunto foi levantado pelo presidente americano, Joe Biden, em recente telefonema ao seu homólogo chinês, Xi Jinping.

“A nossa opinião é que uma das principais medidas mais disponíveis para nós neste momento para apoiar a Ucrânia é persuadir a RPC [China] a parar de ajudar a Rússia a reconstituir a sua base industrial militar. A Rússia teria dificuldade em sustentar o seu esforço de guerra sem a contribuição da RPC”, disse um dos funcionários da Casa Branca à Reuters.

A ajuda dada por Pequim permitiria que o governo de Vladimir Putin colocasse em prática a “mais ambiciosa expansão de defesa desde a era soviética e em um cronograma mais rápido do que acreditávamos ser possível no início deste conflito”, disse uma das fontes ouvidas pela Reuters. Estima-se que 90% das importações de microeletrônica da Rússia vieram da China no ano passado, alimentando a tecnologia que teria sido utilizada para fabricação de mísseis, tanques e aeronaves.

Além disso, as autoridades americanas afirmaram que as capacidades de satélite e espaciais russas também foram aprimoradas, acusando a China de prover imagens do campo de batalha na Ucrânia para a Rússia. Eles advertiram que, embora Kiev esteja no centro das atenções de Moscou no momento, a notícia serve como alerta para toda Europa. Além disso, a Rússia teria obtido motores de drones e turbojato para mísseis de cruzeiro. Os drones, inclusive, estariam sendo produzidos com a ajuda de especialistas chineses.

Os funcionários também listaram empresas chinesas supostamente envolvidas no auxílio à Rússia. Entre elas estão a Dalian Machine Tool Group, que fornece máquinas-ferramentas para a construção de mísseis balísticos. No âmbito de componentes ópticos para tanques e veículos blindados, as empresas seriam Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd, Hikvision, iRay Technology e Instituto de Pesquisa de Eletro-Óptica do Norte da China.