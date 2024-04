De olho na China, EUA e Japão anunciam ‘nova era’ de colaborações

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, prometeram nesta quarta-feira, 10, que as relações diplomática entre os dois países iriam entrar em uma “nova era” de cooperação estratégica. Durante uma visita oficial do premiê a Washington, os líderes apresentaram uma série de projetos desde o desenvolvimento de mísseis até pousos tripulados na Lua.

Na declaração feita em conjunto, os dois afirmaram que seu objetivo era construir uma parceria de segurança global para cumprir desafios complexos e interligados. Segundo Biden, os EUA vão manter com o compromisso de defender o Japão usando toda a sua gama de capacidades, incluindo nuclear.

Com as novas medidas do Japão para melhorar a estrutura e capacidades de defesa, inaugura-se também uma “nova era de cooperação de segurança” entre os dois. De acordo com os países, uma atualização planejada dos quadros de comando e controle militar iria permitir uma melhora na operação conjunta e planejamento em tempos de paz e durante conflitos. Outro objetivo em comum dito pelos líderes é de ter um cidadão japonês a ser o primeiro não estadunidense a pousar na Lua na missão Artemis, que prevê o regresso até 2026.

O reforço dos laços diplomáticos EUA-Japão ocorre em um momento em que Tóquio vê com maus olhos o crescimento da China em áreas do Mar da Sul da China e no Estreito de Taiwan.