Estudante atira em colegas nos EUA com arma que achava ser falsa

Uma estudante de 12 anos realizou disparos dentro de uma sala de aula em uma escola de ensino fundamental de Los Angeles, nos Estados Unidos. Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas dois estudantes de 15 anos, um menino atingido na cabeça e uma menina baleada no pulso. Os outros três tiveram ferimentos leves.

Segundo a polícia de Los Angeles, a menina não tinha intenção de ferir os colegas e o incidente se tratou de “uso indevido de arma de fogo”. “Neste momento, a informação sugere que este foi um incidente isolado, envolvendo a descarga negligente de uma arma de fogo, onde crianças inocentes e um membro da equipe foram infelizmente feridos”, informou a polícia em comunicado.

Mesmo assim, a estudante, cujo nome não foi revelado, foi encaminhada ao Centro Juvenil do condado. Entre os feridos menos graves está uma funcionária da escola de ensino fundamental Sal Castro Middle School. Os outros dois feridos têm 11 e 12 anos.

Todos os feridos estão em estado estável, incluindo o menino atingido na cabeça. De acordo com os médicos que atenderam o estudante, nenhuma “estrutura vital” foi atingida pelo tiro e ele deve se recuperar logo. A menina atingida no pulso também se recupera.

Um colega que estava presente na hora dos disparos afirmou que a menina não tinha a intenção de ferir os colegas. “Alguém decidiu trazer uma arma. Alguém estava brincando com ela. Achavam que era uma arma falsa”, disse Benjamin, de 12 anos.

Outro estudante afirmou aos polícias que após o tiro a menina repetia que não queria ter realizado os disparos. Ela mesma teria levado a arma para escola em sua mochila.

Este é o terceiro incidente com arma de fogo em escola dos Estados Unidos. Em 23 de janeiro, um estudante abriu fogo no estado de Kentucky e deixou dois mortos. Na véspera, um adolescente de 16 anos foi apreendido após balear um colega em uma instituição do Texas.

(Com agências internacionais)