Estrangeiros começam a ser evacuados do Sudão

Civis estrangeiros começaram a ser evacuados do Sudão a partir de um porto no Mar Vermelho neste sábado. A expectativa era que a evacuação se desse por avião, mas ataques aéreos ainda abalam a capital Cartum. Um cessar-fogo de 72 horas foi anunciado, mas não aconteceu.

O conflito entre paramilitares e forças do governo já dura uma semana. As Forças Armadas do Sudão, sob o comando do general Abdel Fatah al Burhan, e unidades paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), chefiadas pelo vice-presidente do Conselho Soberano, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti, trocaram acusações de provocar o conflito.

A Arábia Saudita evacuou cidadãos do Golfo de Port Sudan, no Mar Vermelho, a 650 km de Cartum. A Jordânia usará a mesma rota.

Espera-se que os países ocidentais enviem aviões para seus cidadãos, mas ainda não está claro quando s/isso ocorrerá. A Embaixada dos EUA alertou os americanos de que não poderia ajudar comboios de Cartum a Porto Sudão e que a viagem seria por conta e risco dos indivíduos. Com informações da Reuters.