Estados Unidos recomendam que americanos não viajem à China

O governo dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira, 3, um comunicado recomendando que seus cidadãos não viagem à China, porque a aplicação arbitrária de uma nova lei estaria levando a prisões injustas e ao impedimento de estrangeiros deixarem território chinês. A medida ocorre após um americano de 78 anos ter sido condenado por espionagem, em maio.

“O governo da República Popular da China (RPC) aplica arbitrariamente as leis locais, incluindo a emissão de proibições de deixar o país para cidadãos dos Estados Unidos e de outros países, sem processos justos e transparentes sob a lei”, afirma o comunicado de Washington.

Na semana passada, o governo chinês aprovou uma nova Lei de Relações Exteriores, que abrange a definição sobre o que seria considerado espionagem. O texto é considerado ambíguo por analistas, abrindo possibilidades de interpretação caso a caso.

A norma também poderia ser utilizada para interferir no trabalho de jornalistas e empresários estrangeiros. Em resposta, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, afirmou que as preocupações com a liberdade de imprensa são infundadas.

“Não há necessidade de associar a lei de anti-espionagem às atividades de reportagem de jornalistas estrangeiros. A China sempre dá as boas-vindas à mídia e aos jornalistas de todos os países para conduzir entrevistas e publicar reportagens na China de acordo com as leis e regulamentos, e fornecemos a eles instalações e assistência”, disse.

Aprovado pela Comissão Permanente do Congresso Nacional Popular na última quarta-feira 28, o texto indica que a divulgação de “documentos, dados, materiais ou artigos relacionados à segurança e aos interesses nacionais” podem ser considerados formas ilegais de vigilância. Pequim promulgou, ainda, uma outra lei de contraespionagem, ampliando os receios entre empresários estrangeiros.

Entre as atividades consideradas suspeitas estariam participar de manifestações, escrever críticas às políticas chinesas ou investigar áreas consideradas sensíveis. De acordo com o governo dos Estados Unidos, a legislação poderia ser aplicada de maneira a “ganhar poder de barganha sobre governos estrangeiros” e forçar familiares a retornarem à China.

“Cidadãos americanos que viajam ou residem na República Popular da China (RPC) podem ser detidos sem acesso aos serviços consulares dos Estados Unidos ou informações sobre seu suposto crime”, afirmou o comunicado.

“As autoridades da RPC parecem ter ampla discrição para avaliar uma abrangente gama de documentos, dados, estatísticas ou materiais como segredos de Estado, e para deter e processar estrangeiros por suposta espionagem”, acrescentou.

Os alertas dos Estados Unidos expõem o desgaste das já conturbadas relações sino-americanas. Ainda em junho, o chefe da Casa Branca, Joe Biden, comparou o governo do chinês Xi Jinping a uma ditadura. Na ocasião, ele fez referência ao incidente com o balão espião chinês, que percorreu território americano por uma semana em fevereiro deste ano e gerou desconfiança entre as potências.

