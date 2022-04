Espuma gigante invade cidade colombiana de Mosquera

A cidade de Mosquera, na Colômbia, está lutando contra grandes bolhas de espuma branca. O fenômeno teria sido originado por detergentes despejados em um rio local e está causando transtornos aos moradores da região, que fica arredores da capital Bogotá.

A espuma teria começado a se espalhar na última terça-feira, 26, invadindo o perímetro urbano do bairro de Los Puentes, em Mosquera. Para além do cheio forte, moradores relatam os efeitos nocivos do material flutuante que está se aglomerando e grudando nos edifícios.

“O cheiro é terrível, tivemos que aguentar o cheiro por muito tempo”, afirmou a colombiana Luz Mariela Diaz à agência de notícias AFP.

A grande dimensão da espuma também está assustando a moradora, que teme ser “engolida” pela bolha branca. “Se alguém cair lá, não conseguiremos encontrar”, disse.

Em meio a temores de que a substância pudesse ser tóxica, o prefeito da cidade, Gian Gerometta, tentou tranquilizar a população afirmando que um estudo feito com amostras da espuma não encontrou nenhum efeito nocivo à saúde pública.

Continua após a publicidade

Abro hilo para explicar la situación medioambiental que está sucediendo en el sector de Los Puentes en #Mosquera 🧵 pic.twitter.com/45qNTiWjxC — Gian Gerometta (@GeromettaGian) April 27, 2022

Em publicação no Twitter, Gerometta garantiu que a prefeitura já estava trabalhando para remover a espuma e normalizar a situação socioambiental na área. Ele explicou que o fenômeno ocorreu devido ao despejo de resíduos e detergentes no rio Bojaca, e que o problema foi agravado pela estação chuvosa e o acúmulo de matéria vegetal na água.

No entanto, uma residente do local, Claudia Esperanza Garzon, disse à agência de notícias Reuters que teve que usar um inalador por causa do efeito da espuma em seus pulmões. O lojista Luis Romero reclamou que os clientes estavam sendo afastados pelo mau cheiro.

“Esta espuma afeta tudo”, declarou. “A espuma cai nas portas e tudo apodrece.”

Veja mais fotos:

1/10 Mulher caminha sobre espuma pungente que se formou em um rio poluído e invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, a oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022. (Juan Barreto//Espuma gigante invade cidade colombiana de Mosquera/AFP) 2/10 Vista aérea mostra espuma pungente que se formou em um rio poluído e invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, a oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022. (Juan Barreto/AFP) 3/10 Um homem e uma mulher estão perto de uma espuma pungente que se formou em um rio poluído e invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, a oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022. (Juan Barreto/AFP) 4/10 Alunos de uma escola em Mosquera ficam perto de espuma gigante que invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, a oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022. (Juan Barreto/AFP) 5/10 Uma mulher passa por uma parede de espuma que se formou em um rio poluído e invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, a oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022. (Juan Barreto/AFP) 6/10 Dois homens estão perto de espuma pungente que se formou em um rio poluído e invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, a oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022. (Juan Barreto/AFP) 7/10 Mulher caminha sobre espuma pungente que se formou em um rio poluído e invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022 (Juan Barreto/AFP) 8/10 Pessoas caminham pela espuma pungente que se formou em um rio poluído e invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, a oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022 (Juan Barreto/AFP) 9/10 Um homem caminha perto de uma espuma pungente que se formou em um rio poluído e invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, a oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022. (Juan Barreto/AFP) 10/10 Um motociclista passa por uma espuma pungente que se formou em um rio poluído e invadiu o bairro de Los Puentes, em Mosquera, a oeste de Bogotá, em 26 de abril de 2022. (Juan Barreto/AFP)