Espanha retira embaixadora da Argentina após ataques de Milei

A Espanha anunciou nesta terça-feira, 21, que retirará sua embaixadora na Argentina “definitivamente”, após o presidente do país, Javier Milei, ter se recusado a pedir desculpas por atacar a esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. O argentino chamou Begoña Gómez de “corrupta” durante um encontro da ultradireita em Madri, pelo que o premiê exigiu uma retratação.

“Anuncio que estamos retirando nossa embaixadora em Buenos Aires”, disse o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares em entrevista coletiva, acrescentando que “ela permanecerá definitivamente em Madri”, o que significa que “a Argentina continuará sem um embaixador”.

María Jesús Alonso Jiménez já havia sido chamada para consultas no domingo 19, o que no rito diplomático é sinal de uma grave reprimenda. Na segunda-feira, Sánchez já havia sinalizado que não descartava um rompimento da relação com Buenos Aires, afirmando que Milei não estava “à altura” dos laços entre Espanha e Argentina.

Crise diplomática

O chanceler argentino elevou durante a primeira viagem de Milei à Espanha desde que foi eleito, em dezembro. Durante o fim de semana, o chefe da Casa Rosada esteve em Madri e ignorou a possibilidade de encontros com autoridades do governo socialista de Sánchez. No lugar, encontrou-se com líderes da ultradireita local, personificada no partido Vox, e abriu uma crise diplomática.

Em discurso em um evento do grupo, recheado de críticas ao socialismo e às “castas” políticas, ele fez também uma menção indireta à esposa do premiê espanhol, Begoña Gómez, alvo de uma investigação sobre tráfico de influências que quase derrubou o marido do cargo.

Na visita, o presidente argentino não apenas se recusou a pedir desculpas como ironizou o ocorrido nas redes sociais. Em uma publicação no X, antigo Twitter, sobre seu retorno a Buenos Aires, ele disse que “voltou o leão, surfando em uma onda de lágrimas socialistas”.

HOLA A TODOS…!!!

VOLVIÓ EL LEÓN, SURFEANDO SOBRE UNA OLA DE LÁGRIMAS SOCIALISTAS…

HOLA A TODOS…!!!

VOLVIÓ EL LEÓN, SURFEANDO SOBRE UNA OLA DE LÁGRIMAS SOCIALISTAS…

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/SiDkgLHTnG — Javier Milei (@JMilei) May 20, 2024

Já em solo argentino, Milei voltou a criticar Sánchez e, em entrevista ao canal argentino TN, reiterou que não pediria desculpas.

“Não vou pedir desculpas a ele em nenhuma circunstância. Quem foi atacado fui eu”, disse ele, acusando ainda o governo espanhol de estar “coordenado” com o kirchnerismo e que o ex-presidente argentino, Alberto Fernández, é “assessor” de Pedro Sánchez.