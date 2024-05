Espanha convoca embaixadora na Argentina após fala de Milei

O governo da Espanha convocou sua embaixadora em Buenos Aires para prestar esclarecimentos, depois que o presidente da Argentina, Javier Milei, fez duras críticas ao seu homólogo, Pedro Sanchez, durante um evento da extrema direita em Madri. Na linguagem diplomática, o ato é visto como demonstração drástica de profundo desagrado.

Durante o encontro organizado pelo partido radical Vox, Milei disse que a primeira dama espanhola, Begoña Gomes, era “corrupta”. Sem citar o nome da esposa de Sanchez, o mandatário portenho partiu para o ataque:”As elites globais não percebem o quão destrutivo pode ser implementar as ideias do socialismo, mesmo quando a mulher for corrupta, sujar-se e tirar cinco dias para pensar sobre isso”, afirmou no encontro.

O palácio La Moncloa exigiu que o mandatário argentino se desculpasse pelas acusações, o que a Casa Rosada já sinalizou que não irá fazer.

O Ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albarez, chegou a dizer que tomará todas as medidas oportunas “em defesa da soberania e dignidade”, sem, no entanto, especificar o que mais poderá ser feito, além da convocação da diplomata.

O momento é visto pelo governo espanhol como “o mais grave entre os dois países na história recente”, mas os partidos de oposição ao governo socialista PP e Vox não se apressaram em dar apoio ao presidente espanhol. Recentemente, Pedro Sanchez, ameaçou deixar o governo depois que surgiram denúncias contra sua esposa por tráfico de influência.

As acusações, no entanto, se baseiam em informações publicadas, desde o fim de 2022, por canais na internet de direita e há forte suspeita de que se tratem de uma campanha de difamação baseada em fake news.