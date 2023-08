Erupção vulcânica fecha aeroporto na Sicília; veja vídeos

O aeroporto da cidade de Catania, no leste da ilha italiana de Sicília, interrompeu as atividades nesta terça-feira, 15, após uma erupção do vulcão Monte Etna. O cancelamento de voos preocupa as autoridades por atrapalhar a temporada de férias, importante para o PIB local.

O vulcão de 3.330 metros de altura entrou em atividade durante a noite, lançando lava e cinzas sobre a ilha mediterrânea. O fluxo de lava diminuiu antes do amanhecer, mas as cinzas ainda estavam saindo de uma das crateras.

Stromboli in Sicily is putting on a show 🔥

Os voos de ida e volta de Catania, um popular destino turístico da Itália, continuaram suspensos até a manhã desta terça-feira. Além disso, passageiros foram aconselhados, por meio de comunicado do aeroporto, a verificar com as companhias aéreas quando os voos seriam retomados.

The volcano Mount #Etna on the Italian Mediterranean island of Sicily has spewed lava and ash. Flight operations at Catania Airport were suspended until 8:00 PM, as stated in a message from the airport. pic.twitter.com/99EH75myOM

Outros aeroportos na Sicília receberam os aviões que tinham Catania como destino na segunda-feira 14. É o pico da temporada de férias de verão na Itália, e esta terça-feira é feriado.

O prefeito de Catania, Enrico Trantino, proibiu o uso de motocicletas e bicicletas na cidade pelas próximas 48 horas, porque muitas ruas estão cobertas de cinzas, e ordenou que os carros não passassem de 30 km/h devido ao risco de derrapagem.

The Etna volcano has started erupting again in Sicily

Earthquakes have intensified on the island, and the volcano itself has started spouting lava.

Because of the volcanic ash in Silizia closed airports. All flights had to be canceled. pic.twitter.com/XGZdg4BM4i

