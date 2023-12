Erupção em vulcão na Indonésia mata 11 alpinistas

Depois que o vulcão Marapi entrou em erupção na região de Sumatra Ocidental, 11 alpinistas foram encontrados mortos na Indonésia nesta segunda-feira, 4, e outras 12 pessoas estão desaparecidas. Autoridades locais informaram que as operações de busca e resgate, que interrompidas temporariamente por questões de segurança, já foram retomadas.

Além disso, três sobreviventes foram encontrados com os corpos dos 11 alpinistas. Ao todo, 75 pessoas estavam na área no momento da erupção no domingo 3.

“Continuamos a busca pelos 12 alpinistas desaparecidos até esta noite. Ainda não decidimos quando vamos parar a operação”, disse Jodi Haryawan, porta-voz da equipe de busca e resgate.

Entraves nos resgates

As equipes de emergência acrescentaram que continuariam as operações para retirar os três sobreviventes e os corpos dos alpinistas da área de erupção do Marapi. Outros 49 alpinistas foram resgatados da região na manhã de segunda-feira e muitos estão sendo tratados devido a queimaduras.

Haryawan afirmou que serão necessárias de quatro a seis horas para retirar os corpos dos alpinistas da zona de perigo, um processo “muito difícil”, segundo ela.

Uma pequena erupção na manhã de segunda-feira também fez com que as buscas fossem temporariamente suspensas por algumas horas. O fenômeno expeliu cinzas vulcânicas a cerca de 800 metros de altura.

Nas redes sociais, vídeos mostraram uma enorme nuvem de cinzas espalhada pelo céu, bem como carros e estradas cobertos pelos resíduos do vulcão.

Erupções na Indonésia

O Marapi, com seus 2.891 metros de altura, é um dos vulcões mais ativos da ilha de Sumatra. Sua erupção mais mortal ocorreu em abril de 1979, quando 60 pessoas morreram.

A Indonésia fica no chamado “Anel de Fogo” do Oceano Pacífico, e tem 127 vulcões ativos, de acordo com a agência nacional de vulcanologia.

Neste ano, o Marapi entrou em erupção entre janeiro e fevereiro, expelindo cinzas a uma altura de 75 metros, em média. No episódio de domingo, o vulcão expeliu cinzas a até 3 quilômetros de altura no céu.

