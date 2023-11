Depois de 900 terremotos em um dia, Islândia teme erupção vulcânica

Com cerca de 900 terremotos registrados só nesta segunda-feira, 13, a Islândia enfrenta o terceiro dia consecutivo de estado de alerta máximo, com o risco “considerável” de erupção vulcânica nos próximos dias, de acordo com o Gabinete Meteorológico Islandês.

“A probabilidade aumentou nesta manhã e uma erupção pode começar a qualquer momento nos próximos dias”, afirmou a entidade por meio de um comunicado.

Há quase duas semanas a região entre as cidades de Sundhnúkur e Grindavík, no sudoeste do país, enfrenta uma atividade sísmica mais elevada do que o normal. Além disso, um túnel de magma se formou sob a península de Reykjanes e alcançou o mar, o que corrobora com as evidências de um potencial irrompimento.

Uma operação iniciada pela Agência de Proteção Civil da Islândia na noite da última sexta-feira ordenou a desocupação total de Grindavík. Mais de 3 mil habitantes, a maior parte deles composta por pescadores, tiveram que deixar suas casas.

O sistema vulcânico Fagradalsfjall, com cerca de 6 quilômetros de largura e 19 de comprimento, permaneceu inativo por mais de 6 mil anos, até a sua primeira aparição em 2021.

Na ocasião, o local ficou em atividade por semanas e fontes de lavas racharam o solo e abriram uma fissura de 500 a 700 metros de comprimento.

Ainda em junho deste ano, o vulcão já entrou em erupção. Os episódios recentes foram transformados em atração turística, por conta da baixa intensidade apresentada.