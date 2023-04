Erupção de vulcão na Rússia sufoca aldeias e aciona alerta de aviação

Um dos vulcões mais ativos da Rússia entrou em erupção nesta terça-feira, 11, lançando cinzas a 20 quilômetros de altura. A nuvem de fumaça e cinzas atingiu aldeias próximas e provocou um alerta de aviação ao redor da península de Kamchatka, no extremo leste do país.

WATCH 🚨 Massive eruption of Shiveluch volcano in Russia’s far eastern Kamchatka Peninsula poses increased threat to air traffic pic.twitter.com/VXex53cSZq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 11, 2023

O vulcão Shiveluch entrou em erupção pouco depois da meia-noite, atingindo um pico seis horas depois, quando expeliu uma nuvem de cinzas em uma área de 108.000 quilômetros quadrados, de acordo com a filial de Kamchatka do Levantamento Geofísico da Academia Russa de Ciências.

Os fluxos de lava derreteram a neve e acionaram um alerta de fluxos de lama ao longo de uma rodovia próxima, enquanto as aldeias foram cobertas por montes de cinzas de até 8,5 cm de profundidade, a maior quantidade em 60 anos.

“Os fluxos de lava derretida podem viajar até 20 quilômetros e bloquear a rodovia Petropavlovsk-Kamchatsky-Ust-Kamchatsky”, disse o Instituto de Vulcanologia e Sismologia do Ramo do Extremo Oriente da RAS, de acordo com a TASS.

O instituto também emitiu uma designação de perigo “vermelha”, o nível mais alto, para a aviação.

Vídeos postados nas redes sociais da região mostram uma grande nuvem de cinzas no céu e cinzas cobrindo estradas e carros na cidade de Ust-Kamchatsky, a cerca de 90 km do vulcão. De acordo com dados de satélite, o tamanho da nuvem de cinzas mede 400 por 250 quilômetros e se espalhou para o oeste e sul da erupção.

Shiveluch, um dos maiores e mais ativos vulcões de Kamchatka, teve cerca de 60 erupções substanciais em 10.000 anos, com a última registrada em 2007.

A montanha tem duas partes principais, a menor das quais – Jovem Shiveluch – os cientistas relataram estar extremamente ativa nos últimos meses. Seu cume de 2.800 metros se projeta da Velha Shiveluch, de 3.283 metros de altura.