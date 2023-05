Erdogan lidera apuração e encaminha vitória em segundo turno na Turquia

Neste domingo, 28, a Turquia decidiu o seu futuro político. No comando do país há vinte anos, o atual presidente Recep Tayyp Erdogan está com a reeleição quase garantida. Segundo dados da agência de notícias estatal, a Anadolu, a apuração está na fase final e Erdogan já possui 52,93% dos votos, com quase 100% das urnas verificadas.

Kemal Kilicdarogulu está em segundo lugar com 47,4% dos votos. Economista e político na província de Tunceli, no leste da Anatólia, o político era a esperança de mudança para a Turquia. Erdogan foi escolhido primeiro ministro do país em 2003 e em 2014 foi eleito, pela primeira vez, presidente do país. Agora, deve cumprir um novo mandato de cinco anos, com a vantagem de manter a maioria no Parlamento.

O processo eleitoral foi tumultuado e apresentou uma série de registros que ainda devem ser analisados. Vídeos feitos por apoiadores de Erdogan mostram o atual presidente distribuindo dinheiro na seção eleitoral onde votou. As notas no valor de 200 libras (cerca de 50 reais) eram entregues enquanto ele apertava as mãos dos apoiadores.

A lei turca proíbe os candidatos de fazer campanha no dia da eleição e as autoridades de supervisão eleitoral do país ainda não se manifestaram sobre o assunto. A Turquia vive uma séria crise econômica provocada pela disparada da inflação. Em outubro de 2022 a taxa chegou a 85%, o que tirou confiança de uma parte dos eleitores de Erdogan. No entanto, nos últimos dias o candidato apelou aos eleitores com uma retórica nacionalista e conservadora e desviou a atenção dos problemas econômicos.