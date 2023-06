Equipes lutam contra o tempo em buscas por submarino desaparecido

Equipes de resgate dos Estados Unidos e do Canadá continuam nesta terça-feira, 20, as buscas por um submarino turístico que desapareceu durante uma viagem ao naufrágio do Titanic com cinco pessoas a bordo. A embarcação, conhecida como Titan, tinha a bordo um suprimento de oxigênio para quatro dias, que teria começado a ser usado na manhã do último domingo 18.

Entre os tripulantes está o bilionário britânico Hamish Harding, presidente da empresa de aviões privados Action Aviation. A companhia disse que ele é um dos especialistas da missão no navio da OceanGate Expeditions, cuja ausência foi notada devido a um atraso na noite de domingo, cerca de 700 quilômetros ao sul da província canadense de Newfoundland.

O empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood também estariam no submersível. A família de Dawood disse que perdeu a comunicação com a embarcação.-

De acordo com relatos, Paul Henry Nargeolet, ex-comandante da marinha francesa, mergulhador profundo e piloto de submersível, e Stockton Rush, presidente-executivo e fundador da OceanGate Expeditions, são os últimos dois tripulantes.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que o navio de pesquisa canadense Polar Prince e o 106 Rescue Wing continuam a realizar buscas na superfície.

O contra-almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, disse que estava fazendo “tudo” que podia para encontrar o submersível, dizendo que a equipe a bordo tinha até 96 horas de oxigênio de emergência. De acordo com ele, as buscas já cobriram uma área equivalente ao tamanho do estado americano de Connecticut.

Porém, as equipes de resgate enfrentam desafios logísticos extremos, incluindo a alta pressão das profundezas do oceano. Quando perdeu a comunicação, o Titan já tinha feito mais da metade do que deveria ter sido um mergulho de duas horas e meia. Na manhã desta terça-feira, 20, especialistas acreditam que a capacidade de oxigênio restante no submarino seria suficiente para entre 50 e 76 horas.

Analistas também dizem que as opções de resgate são muito limitadas caso a embarcação tenha descido até o fundo do mar. Há pouquíssimas embarcações que podem chegar tão longe – e certamente não mergulhadores.

Autoridades querem levar um veículo operado remotamente (ROV) ao local, que pode atingir uma profundidade de 6 mil metros. Os ROVs são conectados por um “cordão umbilical” a uma embarcação na superfície, que permite ao piloto operar seus propulsores e transmitir dados em tempo real de seus sistemas de sonar e câmera.

No entanto, os destroços do Titanic podem dificultar as buscas pelo Titan.

O desaparecimento do bilionário Harding foi anunciado pelo Explorers Club, uma sociedade internacional de pesquisa, no Instagram. O presidente do clube, Richard Garriott, disse: “Quando vi Hamish na semana passada, sua empolgação com esta expedição era palpável. Sei que ele estava ansioso para realizar pesquisas no local. Todos nos unimos na esperança fervorosa de que o submersível seja localizado o mais rápido possível e a tripulação esteja segura”.