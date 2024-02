Equipes buscam sobreviventes de deslizamento em mina de ouro na Turquia

Equipes de resgate realizam buscas nesta quarta-feira, 14, para encontrar nove trabalhadores soterrados por um deslizamento de terra em uma mina de ouro na Turquia. O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse acreditar que os funcionários estejam separados, cinco deles em uma cabana de contentores, três em um veículo e apenas um em um caminhão. Em meio à investigação sobre o incidente, quatro pessoas foram presas até agora, incluindo o gerente de campo da mina.

“Nossas operações de busca e resgate continuarão dia e noite”, disse Yerlikaya, no local do acidente. “Nossa esperança é por boas notícias e estamos trabalhando para isso”.

Cerca de 1.700 agentes estão envolvidos nas operações de socorro, com 339 equipes de busca e resgate.

Grande baque

A mina de ouro é operada pela empresa Anagold, operada pelas companhias Lidya Madencilik e Calik Holding, com sede na Turquia, e pela SSR Mining, com sede nos Estados Unidos, dona de ações em Nova York e em Toronto.

O braço americano anunciou a suspensão das produções na terça-feira 13, em razão de um “grande deslizamento na plataforma de lixiviação” no distrito de Ilic, na província de Erzincan. Como consequência, as ações da corporação despencaram em mais de 50% em Toronto, dando um prejuízo de US$ 1,03 bilhão.

Panorama do deslizamento

Segundo Yerlikaya, pelo menos 200 metros da encosta turca deslizaram. Estima-se que 10 milhões de metros cúbicos de terra escorregaram por 800 metros, a uma velocidade de quase 40 km/h, parando a poucos quilômetros do rio Eufrates. Devido ao processo de lixiviação que era realizado no local, foram levantadas preocupações sobre a contaminação do solo por cianeto, uma das toxinas mais letais do planeta.

A Anagold, no entanto, comunicou que as amostras de riachos e rios na zona, recolhidas para testes, não indicam qualquer forma de poluição, incluindo cianeto.