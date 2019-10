Equador transfere sede do governo de Quito para Guayaquil durante crise

Em pronunciamento por rádio e televisão nesta segunda-feira 7, o presidente equatoriano Lenín Moreno anunciou a transferência do governo do país da capital Quito para a cidade costeira de Guayaquil durante o estado de exceção pelo qual passa o país. A medida ocorre em meio a um cerco de manifestantes ao redor do palácio presidencial.

protestos após a alta nos preços dos combustíveis. Já em Guayaquil, Moreno acusou seu antecessor e antigo aliado Rafael Correa e o líder venezuelano, Nicolás Maduro, de querer desestabilizar seu governo, que enfrenta duros

“Maduro ativou com Correa seu plano de desestabilização”, disse Moreno a partir do porto de Guayaquil.

El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas.

Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este Gobierno democrático. #EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer pic.twitter.com/esyJv9RK5n — Lenín Moreno (@Lenin) October 8, 2019

Tendo ao lado seu vice-presidente, Otto Sonnenholzner, e o ministro da Defesa, Oswaldo Jarrín, o presidente disse que Correa – que governou entre 2007 e 2017 e vive na Bélgica – e vários de seus ex-colaboradores viajaram “ao mesmo tempo, há poucas semanas, para a Venezuela”, e colocou em dúvida que tenha sido uma “coincidência”.

Diversos setores sociais protestam desde a quinta-feira passada contra o fim dos subsídios decretado por Moreno, com base em um acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o que elevou os preços dos combustíveis em 123%.

Moreno chamou os ‘correístas’ de corruptos e afirmou que “estão por trás desta tentativa de golpe de Estado, com o uso e instrumentalização de alguns setores indígenas, aproveitando sua mobilização para saquear e destruir”.

(Com AFP)