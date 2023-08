Equador: 6 suspeitos de participar do assassinato de candidato são presos

Seis pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato do candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio foram presas, informaram autoridades do país. Outro acusado de participar do crime foi morto a tiros.

Segundo o órgão, os seis presos foram encontrados em buscas policiais, em Quito. Em um dos imóveis, os agentes acharam armas e granadas. Já o suspeito que morreu foi ferido durante tiroteio com os seguranças e chegou a ser detido e transferido, mas morreu ainda na ambulância a caminho do hospital.

Villavicencio, de 59 anos, foi morto no fim da tarde de quarta, após participar de um evento político em Quito, capital do país. Vídeos que circulam na internet mostram que, ao entrar em um carro, ele foi alvejado por pelo menos três tiros na cabeça. Outras nova pessoas ficaram feridas no atentado. O governo brasileiro repudiou o ataque.