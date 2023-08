Assassinato de candidato no Equador é ‘deplorável’, diz governo brasileiro

O governo do Brasil, por meio de uma nota do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que o assassinato do candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio, ocorrido na capital Quito no fim da tarde de quarta-feira 9, é “deplorável”.

O Itamaraty disse ter “confiança que os responsáveis por esse deplorável ato serão identificados e levados à justiça” e transmitiu “suas sentidas condolências à família do candidato presidencial e ao governo e povo equatorianos”.

Villavicencio, de 59 anos, foi morto no fim da tarde de quarta, após participar de um evento político na capital do país. Vídeos que circulam na internet mostram que, ao entrar em um carro, ele foi alvejado por pelo menos três tiros na cabeça. Outras nova pessoas ficaram feridas no atentado.