Empresa de mídia de Trump registra prejuízo de US$ 58 milhões em 2023

As ações da Truth Social, rede social do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, despencaram nesta segunda-feira, 1°, depois que a empresa à qual a plataforma pertence, Trump Media & Technology Group, revelou que perdeu mais de US$ 58 milhões e gerou pouca receita em 2023. Os números sublinham a razão pela qual alguns especialistas alertam que a o valor multibilionário da Trump Media desafia a lógica do mercado.

A receita da empresa caiu em 39% no quarto trimestre do ano passado, lucrando apenas US$ 751.500. Na tarde desta segunda, segundo a NASDAQ, as ações caíram 24%, valendo apenas US$49,08. O cenário é tão grave que contabilistas da Trump Media já alertaram que é preciso levantar “dúvidas substanciais sobre a sua capacidade de continuar funcionando”. O aviso ecoa outro feito em novembro, quando contabilistas disseram que a empresa de Trump poderia não sobreviver – a não ser que conseguisse abrir capital na Bolsa, algo que aconteceu na semana passada.

A negociação de abrir o capital pavimentou o caminho para que a empresa recebesse um fluxo de cerca de US$ 300 milhões em dinheiro. A Trump Media pode agora utilizar esses fundos para pagar dívidas e também construir sua infraestrutura.

Além disso, embora a Trump Media esteja perdendo dinheiro e gerando receitas escassas, a Renaissance Capital avaliou que a empresa vale US$ 11 milhões, com base no fechamento das ações na última sexta-feira 29.

Continua após a publicidade

Em 2023, a companhia obteve US$ 4,1 milhões em receitas, um valor maior que o de 2022, que foi de US$ 1,5 milhão. No entanto, o principal problema da Trump Media é que a Truth Social, plataforma que é o maior ativo da empresa, está em decadência. O número de usuários ativos mensais nos Estados Unidos caiu 15% em fevereiro, para 494 mil, em comparação com o mesmo mês de 2023. Enquanto isso, o rival X, antigo Twitter, tem 75 milhões de usuários ativos mensais. Até o Threads, do Instagram, de lançamento recente e formato semelhante, tem mais usuários.