Empresa de mídia de Trump abrirá capital e empresário pode lucrar US$ 3 bi

Após dois anos e meio de discussões, investidores aprovaram nesta sexta-feira, 22, um acordo que torna a Trump Media, a companhia de mídia digital do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma empresa de capital aberto. Com isso, o republicano pode lucrar cerca de US$ 3 bilhões. O valor acabaria com o aperto financeiro do atual candidato as eleições presidenciais de 2024.

O sinal verde dos acionistas para o IPO também elimina um grande obstáculo para a fusão da Digital World Acquisition Corp com a Trump Media, que deve ser concluída na próxima semana. Caso ocorre a fusão, a nova empresa vai se chamar Trump Media & Tecnhology Group.

O ex-presidente vai ter uma participação dominante na empresa de capital aberto, de aproximadamente de 60%, ou cerca de US$ 3 bilhões. O ticker da ação será DJT, as iniciais de Trump.

Dinheiro no bolso

Atualmente, Trump enfrenta uma enxurrada de processos criminais, incluindo uma condenação por fraude civil pela qual o ex-presidente precisa pagar até segunda-feira, 25, uma fiança de US$ 464 milhões. No entanto, com a fusão à vista, o republicano terá um alívio no cerco financeiro. Recentemente, ele comentou que não conseguiria pagar sua fiança e pediu ajuda dos seus eleitores para doarem dinheiro à sua campanha.

Incerteza jurídica

Apesar da possibilidade do acordo ser fechado até semana que vem, a negociação enfrenta incerteza jurídica, que pode impedir a conclusão da fusão. Dentre os litígios que a Trump Media enfrenta estão acusações de abuso de informação privilegiada e uma multa para encerrar uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Dentro da Trump Media, está a Truth Social, plataforma fundada por Trump depois dele ter sido expulso das principais redes sociais. Apesar do sucesso inicial do app, o número de usuários mensais diminuíram em 39% no início de março. A plataforma ainda é menor que o X, antigo Twitter. Ainda assim, a Truth Social como um todo é avaliada em mais de US$ 6 milhões.