Emissora italiana RAI suspende jornalistas por falas misóginas e racistas

A emissora estatal italiana RAI afirmou nesta segunda-feira, 17, que suspendeu dois jornalistas após ambos fazerem comentários racistas e misóginos durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, no Japão. Enquanto comentavam sobre a competição de trampolim sincronizado para o canal de streaming RaiPlay2, os profissionais Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi fizeram alusões sexuais e comentários sobre a aparência física das atletas.

Entre uma série de comentários desagradáveis, os dois jornalistas trocaram comentários sobre o quão “grandes” algumas das atletas eram, acrescentando que “todas são do mesmo tamanho na cama”. Além disso, eles também fizeram outras piadas vulgares sobre a vontade das mulheres de fazer sexo e zombando a maneira que os chineses falam italiano, imitando os seus sotaques.

Após diversas reclamações de telespectadores e políticos da oposição, o presidente-executivo da RAI, Roberto Sergio, afirmou que abriu um processo disciplinar e pediu ao chefe de esportes da RAI que mandasse os comentaristas do campeonato de Fukuoka para casa. De acordo com ele, não há lugar para “piadas de bar” na televisão pública.

Em uma carta enviada ao jornal italiano Corriere della Sera, Leonarduzzi disse que não sabia que estava no ar no momento de suas falas. Segundo ele, seus comentários não refletem suas verdadeiras opiniões. No entanto, o jornalista não é novato em polêmicas e já foi criticado em 2020 por fazer uma piada machista sobre uma pilota de rali da Estónia. Em 2018, ele também foi repreendido pela emissora estatal após fazer uma postagem no Facebook desejando feliz aniversário para o líder nazista, Adolf Hitler.

Este episódio ressalta como a misoginia permeia a sociedade italiana. Em uma outra ocasião, no início deste mês, o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, se gabou em público por suas conquistas sexuais, aproveitando para elogiar a genitália masculina. Já no mês passado, a emissora Sky Itália suspendeu dois comentaristas da Fórmula 1 após eles fazerem comentários sexuais sobre uma jovem que apareceu aleatoriamente em um vídeo durante uma ligação após o Grande Prêmio da Espanha em Barcelona.