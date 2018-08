Embraer enviará técnicos para investigação de acidente no México

Em comunicado à imprensa, a Embraer afirmou que se colocou à disposição das autoridades aeronáuticas do México para auxiliar nas investigações do acidente com a aeronave E190 operada pela companhia Aeroméxico, ocorrido no fim da tarde desta terça (31). Uma equipe de técnicos se prepara para se deslocar ao local do acidente, segundo a fabricante.

O acidente ocorreu durante a decolagem do Aeroporto Internacional de Guadalupe Victoria, na cidade de Durango. A aeronave número de série 190-173 foi entregue em maio de 2008, informa a Embraer.

Segundo o governador do estado de Durango, José Ramón Aispuro, ninguém morreu no acidente. De acordo com o governo mexicano, a aeronave levava 99 passageiros – entre eles dois menores – e quatro membros da tripulação.

Até o momento “temos informação de 85 pessoas machucadas”, disse Alejandro Cardoza, porta-voz da Defesa Civil de Durango, à TV Milenio.

“Um incêndio começou após o pouso forçado realizado pelos pilotos, mas ao que parece não há pessoas com queimaduras”, declarou Cardoza, acrescentando que a maioria apresenta ferimentos “muito leves, nada além de contusões, mas alguns têm lesões consideráveis”.

O avião da Aeroméxico decolou do Aeroporto Internacional Guadalupe Victoria, em Durango, às 15h09 (17h09, horário de Brasília) para a Cidade do México, onde deveria aterrizar às 16h50 (18h50, horário de Brasília).

Com base em relatos de pessoal de segurança do aeroporto, o jornal El Financiero informou que o avião se chocou com um objeto logo depois de decolar, que o levou à queda.

Até o momento se desconhecem as causas do acidente. Antes da saída aeronave, chovia nos arredores do aeroporto.

Equipes de serviços de emergência estão prestando atendimento aos feridos no local do acidente, próximo ao aeroporto. Alguns portais de notícias mexicanos relataram que houve passageiros que conseguiram sair sozinhos da aeronave.