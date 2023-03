Em novo livro, Trump revela cartas de Kim Jong-Un, Oprah e Hillary

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump publicará um livro que reúne cartas trocadas com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a ex-candidata à presidência americana, Hillary Clinton, e a apresentadora Oprah Winfrey. A informação foi divulgada pelo portal de notícias Axios nesta quinta-feira, 9.

“Cartas para Trump”, seu segundo livro desde o fim do mandato na Casa Branca, promete revelar mais de 150 correspondências dos últimos 40 anos. A obra será lançada em 25 de abril pela editora Winning Team, também responsável pela publicação de “Our Journey Together” (“Nossa jornada juntos”, em tradução livre), que retrata os acontecimentos do seu período como presidente americano.

O preço da versão autografada pode chegar a US$ 399 (cerca de R$ 2.070). A empresa disse que “nenhum livro oferece um vislumbre da história” como este.

A divulgação das cartas, contudo, é fonte de preocupação para os correspondentes, especialmente desde que Trump levou uma série de documentos sigilosos para a sua residência na Flórida, após deixar a presidência. Com a retenção do material confidencial, ele passou a ser alvo de investigação pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Em um comício realizado em 2018, no estado de Virgínia, Trump revelou a existência das correspondências com Kim Jong-un ao comentar que “nos apaixonamos” e que “[Kim] me escreveu lindas cartas”.

Em contrapartida, as cartas com Oprah Winfrey já tem mais de 20 anos. Enviadas em 2000, a apresentadora, que pensava em ser vice-presidente de Trump pelo Partido Reformista, expressou: “Pena que não estamos concorrendo à Casa Branca. Que time!”. Assim que escolheu o Partido Republicano, ele disse que Oprah parou de manter contato.

Com fotos e comentários pessoais do ex-presidente, o novo livro conta com celebridades de todos os tipos. Entre eles, “Ronald Reagan, Bill Clinton, Princesa Diana, Ted Kennedy, Mario Cuomo, Arnold Palmer, Jay Leno, Liza Minnelli e muitos mais”, segundo o portal de notícias Axios.