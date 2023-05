Em nota conjunta, cinco ministérios saem em defesa de Vinicius Júnior

Em nota conjunta, cinco ministérios brasileiros condenaram “nos mais fortes termos” os ataques racistas que o jogador de futebol Vinicius Júnior vem sofrendo reiteradamente na Espanha. O documento, publicado nesta segunda-feira, 22, é assinado pelo Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério do Esporte, e Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O texto “insta as autoridades governamentais e esportivas da Espanha a tomarem as providências necessárias, a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos”, e apela, igualmente à Fifa, à Federação Espanhola e à liga de futebol espanhola a aplicar as medidas cabíveis.

+ Vinícius Júnior: Lula convoca embaixadora da Espanha para ‘cobrar medidas’

A VEJA, fontes familiarizadas com o assunto confirmaram que o Itamaraty vai convocar, nesta segunda-feira, a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios, para “cobrar medidas” e como forma de “manifestar nossa posição de repúdio” e “cobrar medidas”.

“Medidas são os espanhóis, autoridades esportivas e governamentais, quem têm que tomar. Cada país tem seus mecanismos e sua legislação, o que queremos é que não fique impune”, disse um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores. “São vários episódios já”.

No último domingo, o atacante foi mais uma vez vítima de xingamentos racistas durante a partida de futebol entre o Real Madrid e o Valencia. Ao longo do jogo, foi possível ouvir constantes gritos de “macaco!” vindos da torcida do Valencia direcionados ao atacante brasileiro.

Depois da partida, Vinicius Júnior se pronunciou nas redes sociais sobre o caso. “Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga”, escreveu o jogador. Em fevereiro deste ano, o jogador foi alvo de racismo por um torcedor do Mallorca durante uma partida, caso que foi levado à Justiça espanhola e segue em tramitação.

O caso ocorre poucas semanas depois que Espanha e o Brasil assinaram um acordo que prevê que seja dada atenção especial aos casos de racismo no esporte. Até hoje, o racismo não foi tipificado no Código Penal da Espanha: figura como “delito de ódio” e só depois o ato criminoso pode ser definido como “motivos racistas”.