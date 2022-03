Em meio a ataques a Kiev, Rússia e Ucrânia iniciam rodada de conversas

Publicando uma foto da rodada de negociações em suas redes sociais, o assessor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak afirmou que “as partes expressaram ativamente suas posições específicas”. Diferentemente dos encontros anteriores, que aconteceram em Belarus e na Ucrânia, a quarta rodada de negociações acontece via videoconferência.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

