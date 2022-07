Em conferência internacional, ministro da Defesa diz respeitar democracia

O ministro da Defesa brasileiro, Paulo Sérgio Nogueira, disse nesta terça-feira, 26, que respeita a Carta Democrática Interamericana, texto que determina que a democracia deve ser a forma de governo de todos os países das Américas.

Segundo o texto, todos as nações americanas devem assumir o compromisso de fortalecer o sistema democrático de governo na região. O artigo de abertura da carta diz que “os povos da América têm direito à democracia e seus governos têm a obrigação de promovê-la e defendê-la”.

Nogueira falou brevemente na abertura da 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, que neste ano ocorre em Brasília.

“Da parte do Brasil, manifesto respeito à carta da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a carta democrática americana, e seus valores, princípios e mecanismos”, afirmou.

Depois da conferência, espera-se que os ministros presentes assinem a “Declaração de Brasília”, um documento que reforça o apoio à Carta Democrática Interamericana.

A declaração ocorre enquanto o presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, tenta desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, na esperança de que, se perder a corrida presidencial neste ano, possa contestar os resultados.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o general reformado Lloyd Austin, também presente na Conferência de Ministros da Defesa das Américas, deve reforçar pedidos para que militares brasileiros respeitem o sistema democrático e eleitoral, segundo a agência de notícias Reuters.

Continua após a publicidade

Austin deve usar suas falas para ressaltar a necessidade das Forças Armadas não interferirem em situações democráticas, como eleições.

+ EUA pedirão que militares brasileiros respeitem democracia

Anteriormente, o ministro Nogueira disse durante uma audiência na comissão de Relações Exteriores da Câmara, no dia 14 de julho, que o sistema eletrônico de votação “precisa sempre de aperfeiçoamento”, mas negou que as Forças Armadas questionem o processo eleitoral.

As Forças Armadas integram a Comissão de Transparência das Eleições. O órgão foi criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em setembro do ano passado, para discutir medidas que possam ampliar a transparência e a segurança do pleito.

Bolsonaro vem levantando suspeitas – sem evidências – sobre as urnas eletrônicas, afirmando que não são auditáveis e defendendo a aplicação de voto impresso. O movimento é considerado um retrocesso pela Justiça Eleitoral. No Senado, Nogueria chancelou a apresentação de um técnico da pasta que levantou suspeitas sobre a segurança das urnas.

Na semana passada, o Departamento de Estado dos Estados Unidos voltou a defender o sistema eleitoral do Brasil, após um discurso de Jair Bolsonaro a embaixadores de vários países na segunda-feira, 18, no qual repetiu suspeitas infundadas sobre a segurança das urnas eletrônicas.

O jornal americano The New York Times, um dos mais influentes do mundo, afirmou que o discurso de Bolsonaro na reunião é “uma potencial prévia de sua estratégia para uma eleição que acontece daqui a 75 dias, para qual as pesquisas preveem que ele será derrotado”. A publicação também ouviu diplomatas que manifestaram preocupação com a situação, “incluindo a sugestão de Bolsonaro de que a maneira de garantir eleições seguras é por meio de uma participação maior dos militares”.

Além disso, o Times comparou a estratégia de Bolsonaro à adotada pelo ex-presidente americano Donald Trump, que também descredibilizou a votação, sem provas, quando foi derrotado por Joe Biden em 2020 – o que culminou na invasão de seus apoiadores ao Capitólio, a sede do Congresso americano.