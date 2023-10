Massa e Milei vão disputar o segundo turno na Argentina

Atualizado em 22 out 2023, 22h39 - Publicado em 22 out 2023, 19h03

Com mais de 90% das urnas apuradas, Sergio Massa e Javier Milei vão disputar o segundo turno nas eleições argentinas. O ministro da Economia tem 36% contra 30% do candidato de extrema-direita, segundo o Diretório Nacional Eleitoral. Em terceiro lugar aparece Patricia Bullrich, com 23%.

As urnas foram fechadas no início da noite deste domingo, 22. A Câmara Nacional Eleitoral informa que 74% dos eleitores aptos a votar compareceram aos colégios eleitorais até às 18h, quando os portões foram fechados. O percentual pode aumentar em razão de filas após o horário-limite para o ingresso nos colégios. O secretário-geral da presidência argentina, Julio Vitobello, afirmou que a eleição ocorreu com “total normalidade, calma e paz”.

Ao votar, Milei foi acompanhado de uma multidão em Buenos Aires. O candidato teve dificuldades para entrar em seu colégio eleitoral e afirmou que está “pronto para realizar o melhor governo da história”. Massa votou na cidade de Tigre e ressaltou que “cada voto conta neste momento”. O ministro também afirmou que as eleições são fundamentais para o futuro da Argentina. Bullrich votou em Buenos Aires e disse enfrentar a eleição “com tranquilidade”.