Egito sugere que civis de Gaza sejam realocados em deserto de Israel

O presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, sugeriu nesta quarta-feira, 18, que os civis palestinos deslocados pelo conflito na Faixa de Gaza deveriam ser realocados para uma área desértica dentro de Israel.

Em fala ao lado do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, El-Sisi assegurou que a solução de abrigar os refugiados no deserto de Nakab, também conhecido como Negev, seria a melhor solução até o momento.

“Eu sugeriria que Israel transferisse civis palestinos para o deserto de Nakab, em Israel, até terminar as suas operações com o Hamas e outras milícias islâmicas”, disse El-Sisi.

O líder egípcio enfatizou que o Egito acolhe atualmente 8,5 milhões de refugiados e não pode acomodar mais pessoas. Ele também expressou preocupação com os potenciais riscos à segurança de um influxo significativo de palestinos para o país.

“Se permitirmos que os palestinos atravessem em grande número, potencialmente poderão ocorrer operações terroristas contra Israel e Israel poderá contra-atacar”, acrescentou o presidente. “O que está acontecendo agora em Gaza é uma tentativa de forçar os residentes civis a refugiarem-se e até migrarem para o Egito, o que não deve ser aceito.”

O comentário de El-Sisi foi de encontro ao posicionamento do rei Abdullah II, da Jordânia, que alertou na terça-feira 17 que o deslocamento de palestinos para a Amã e Cairo é um limite que não deve ser ultrapassado. O monarca afirmou que nenhum dos países poderia receber os refugiados.

Os bombardeios e cerco sem precedentes de Israel a Gaza, como uma retaliação ao ataque do grupo terrorista palestino Hamas ao país, no dia 7 de outubro, tem forçado que os 2,3 milhões de residentes do território a se deslocarem para o sul, em direção da península egípcia do Sinai. Essa é a única fronteira da Faixa de Gaza que não é controlada por Tel Aviv.

O Egito tem tentado canalizar ajuda humanitária através da sua fronteira de Rafah com Gaza, mas os suprimentos e insumos estão represados do lado egípcio. Segundo Cairo, os bombardeios israelenses tornam a passagem inoperante.

Os Estados Unidos disseram nesta quarta-feira que estão negociando um plano para o envio de ajuda com Israel.

