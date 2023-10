Egito convida Brasil para cúpula sobre guerra Israel-Hamas

O Egito convidou o Brasil nesta quarta-feira, 18, para participar de uma cúpula internacional sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. O encontro acontecerá no próximo sábado, 21, em Cairo. Brasília não confirmou qual autoridade representará o governo.

O evento, anunciado na terça-feira 17, foi organizado às pressas pelo governo egípcio diante da escalada do conflito na região nos últimos dias, com a crise agravada pela explosão de um hospital na Faixa de Gaza. O foco principal das discussões será a atual crise humanitária no enclave palestino.

Segundo o governo do Egito, a cúpula do próximo sábado deve tratar de questões que possam intensificar a colaboração para prestar a assistência humanitária necessária para a região da Faixa de Gaza.

Outros convidados da cúpula incluem os líderes da Turquia, Iraque e Qatar, entre outras nações árabes e da região do Golfo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está em Tel Aviv, também poderá comparecer, com a condição de que adicione o Egito à sua próxima viagem ao Oriente Médio, segundo o jornal americano The Washington Post.

A Espanha, que ocupa hoje a presidência rotativa da União Europeia, também recebeu o convite de autoridades egípcias, assim como a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

O Planalto ainda vai decidir quem será o representante brasileiro na reunião. Nesta quarta-feira, o chanceler Mauro Vieira respondeu que não iria ao Egito, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda se recupera de uma cirurgia no quadril e nas pálpebras, realizada no fim de setembro.

Continua após a publicidade

Na encruzilhada

Um dos motivos por trás da cúpula é que o Egito enfrenta uma pressão crescente para permitir que a população civil de Gaza, com quem compartilha uma fronteira, atravessem a chamada passagem de Rafah para se refugiar dos constantes bombardeios israelenses e escapar de uma esperada invasão terrestre.

No entanto, o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi,, está relutante em receber o fluxo de um número significativo, embora desconhecido, de refugiados palestinos. Mesmo diante dos pedidos internacionais, como do Brasil, para a abertura de um corredor humanitário, as autoridades egípcias ainda resistem em definir um momento para isso.

Em 1948, após a fundação de Israel, dezenas de milhares de palestinos inundaram o Egito, transformando a cidade de Rafah num campo de refugiados. As tendas tornaram-se então barracos, que se transformaram em edifícios de construção simples para acolher o que se tornou uma população egípcio-palestina.

Nesta quarta-feira, al-Sisi sugeriu que os civis palestinos deslocados pelo conflito deveriam ser realocados para uma área desértica dentro de Israel, conhecido como Nakab, ou Negev.

Continua após a publicidade

“Eu sugeriria que Israel transferisse civis palestinos para o deserto de Nakab, em Israel, até terminar as suas operações com o Hamas e outras milícias islâmicas”, disse El-Sisi.

O líder egípcio enfatizou que o Egito já acolhe atualmente 8,5 milhões de refugiados e não pode acomodar mais pessoas. Ele também expressou preocupação com os potenciais riscos à segurança de um influxo significativo de palestinos para o país.

Diplomacia brasileira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, embarca na noite desta quarta-feira, 18 para Nova York, nos Estados Unidos.

A viagem já estava pré-agendada por conta dos compromissos do Brasil na presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porém, o chanceler adiantou que deverá ter outros encontros com foco na questão do conflito Israel-Hamas.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga