Economista Santiago Peña é eleito presidente do Paraguai

O economista Santiago Peña, 44 anos, foi eleito presidente do Paraguai neste domingo, 30, em uma vitória com ampla vantagem, ao contrário do que se esperava. Peña conquistou 43% do eleitorado contra 27,5% de Efraín Alegre e 22,7% de Payo Cubas – dados referentes ao total de 95,73% das urnas apuradas. Ao vencer as eleições, que não possuem segundo turno, o candidato mantém no poder o Partido Colorado, de viés conservador, e vai assumir o posto hoje ocupado pelo colega de sigla Mario Abdo Benitez.

O atual mandatário usou o Twitter para se pronunciar publicamente sobre a vitória e parabenizar Peña. “Parabéns ao povo paraguaio por sua grande participação nessa jornada eleitoral e ao presidente-eleito Santiago Peña”, escreveu Benitez, antes de afirmar que trabalhará para uma transição tranquila e frutífera.

Formado em economia, Peña trabalhou no Banco Central paraguaio antes de fazer uma pós nos Estados Unidos, caminho que o levou a trabalhar no Fundo Monetário Internacional (FMI) antes de voltar ao Banco Central de seu país. Atuou como Ministro da Fazenda durante o governo de Horácio Cartes, entre 2013 e 2018. Apesar da crise pela qual o Colorado passa, com acusações de corrupção, o resultado das eleições atestam a força do tradicional partido, que domina o país desde a década de 1950.