‘É importante que todos nos mobilizemos’, diz Lula sobre Assange

O presidente Lula fez uma postagem em suas redes sociais na noite deste sábado, 10, em que se diz preocupado com a possível extradição de Julian Assange. Segundo ele, a prisão do jornalista vai contra a democracia e a liberdade de expressão.

Vejo com preocupação a possibilidade iminente de extradição do jornalista Julian Assange. Assange fez um importante trabalho de denúncia de ações ilegítimas de um Estado contra outro. Sua prisão vai contra a defesa da democracia e da liberdade de imprensa. É importante que todos… — Lula (@LulaOficial) June 10, 2023

Assange ficou conhecido por fundar o site WikiLeaks, responsável pelo vazamento de 700 mil documentos confidenciais do governo americano. Os arquivos continham informações sobre as guerras, ataques, supostos abusos cometidos pelas Forças Armadas e espionagem a chefes de governo.

As ameaças de extradição, contudo, começaram antes mesmo dos vazamentos, que ocorreram em 2010. Antes disso o jornalista australiano vivia na Suécia, onde ele foi acusado por duas mulheres por estupro e abuso sexual. Ele fugiu para o Reino Unido, mas o país anterior emitiu um mandado internacional de prisão. Assange se entregou para a polícia britânica, que decidiu que ele teria que pagar fiança e que seria enviado de volta à Suécia.

Para se proteger da extradição, o australiano ficou 7 anos abrigado na embaixada do Equador. Por um descumprimento do acordo, no entanto, o país retirou a oferta de asilo e Assange foi preso em 2019, em Londres.

Em 2017, a justiça sueca encerrou as investigações pelos casos de estupro e abuso sexual, mas desde lá, os Estados Unidos fazem sucessivos pedidos de extradição do jornalista, para que ele seja submetido ao sistema judiciário americano. Em 2022, o Reino Unido aprovou o pedido de extradição, mas a defesa tem apelado. Na última terça-feira, 6, a Suprema Corte do Reino Unido rejeitou o recurso pela segunda vez. Os advogados de Assange afirmam que farão um novo pedido na próxima semana.