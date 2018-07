Durante protesto em avião na Suécia, brasileiros desdenham de refugiado

Uma estudante da Suécia se recusou a sentar-se em um avião, impedindo propositalmente que a aeronave decolasse com o intuito de evitar a deportação de um homem do Afeganistão que estava a bordo. Em um vídeo publicando nas redes sociais, Elin Ersson, de 22 anos, aparece sendo hostilizada por alguns dos passageiros e sendo apoiada por outros.

Surpreendentemente, em meio à comoção, a voz de uma mulher jovem falando português do Brasil, pode ser ouvida, questionando de forma histérica se ele poderia ter “colocado uma bomba no avião”. Pelo áudio de fundo, parece tratar-se de uma família de brasileiros no avião. Inicialmente, escuta-se uma voz de mulher perguntando quem a garota sueca estava defendendo. Mais tarde, escuta-se a voz de um menino no áudio e, por fim, com a resolução do impasse, o que parece ser a mãe do garoto impedindo ele de cumprimentar a ativista sueca.

Elin é ativista estudantil da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Ela havia comprado uma passagem de Gotemburgo para Istambul, na Turquia, onde o homem deveria fazer uma escala para voar rumo a Cabul, capital afegã. Assim que entrou no avião para protestar contra a deportação, a estudante pegou seu telefone e começou a gravar, explicando à câmera e aos demais passageiros que o homem “provavelmente será morto” se fosse deportado.

Ela sabia que o voo não poderia decolar enquanto algum passageiro estivesse em pé, então, recusou-se a sentar até que o afegão saísse da aeronave. A tripulação de cabine e outros passageiros, irritados com a atitude da jovem, pedem que ela se sente, mas Elin insiste que só obedecerá à ordem quando o homem for solto.

Um passageiro inglês descontente chega a tentar pegar o telefone da mão da estudante, mas um comissário de bordo devolve o aparelho à garota.

“O que é mais importante, uma vida ou seu tempo?”, diz Elin ao homem. “Tudo o que quero fazer é evitar uma deportação e, então, vou cumprir as regras aqui. Isso tudo é perfeitamente legal e não cometi nenhum crime.”

Ao final, o homem é liberado do avião e a estudante se emociona, caindo em lágrimas. Alguns passageiros aplaudem sua atitude. Ela e outros três seguranças também foram obrigados a deixar a aeronave.

Autoridades suecas, porém, afirmaram que o afegão ainda será deportado, embora em outra data ainda não definida. As autoridades analisam ainda se a jovem pode ser acusada de desobediência civil e, se condenada, cumprir até seis meses de prisão.

Confira um trecho do vídeo legendado, divulgado pelas redes sociais da emissora de TV alemã Deutsche Welle: