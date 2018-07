Ataque suicida no Afeganistão mata sete e fere quinze

Uma aparente explosão suicida perto de um ministério do governo na capital afegã, Cabul, matou pelo menos sete pessoas neste domingo e feriu mais de 15, disseram autoridades, em um ataque de autoria reivindicada pelo Estado Islâmico. O atentado, que teve como alvo funcionários públicos que saem do trabalho na hora do rush, foi o mais recente de uma série de ataques contra alvos civis em Cabul e outras grandes cidades, incluindo Jalalabad, que registrou três grandes ataques nas últimas duas semanas.

“Aparentemente, um homem-bomba detonou seu colete explosivo no portão de nosso ministério”, disse Fraidoon Azhand, porta-voz do Ministério de Reabilitação e Desenvolvimento Rural. Ele disse que o alvo eram funcionários do prédio, que estavam saindo ao fim do expediente.

O Estado Islâmico afirmou em comunicado divulgado pela agência de notícias Amaq que um de seus militantes suicidas detonou uma jaqueta cheia de explosivos em meio a funcionários do ministério em Cabul.