Doente, Barbara Bush desiste de tratamento hospitalar

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Barbara Bush, está com a “saúde debilitada” depois de uma série de internações e “decidiu não procurar tratamento médico adicional”, disse o gabinete de seu marido em um comunicado divulgado neste domingo.

A nota afirma que a ex-primeira dama, casada com o ex-presidente George H.W. Bush e agora com 92 anos de idade, decidiu “concentrar-se em [ter] cuidados no conforto” da casa da família, em Houston, depois de consultar parentes e médicos. “Ela está cercada por uma família que adora e agradece às muitas mensagens gentis, especialmente as orações que está recebendo”, assinalou o gabinete do ex-presidente.

A declaração não deu detalhes sobre sua condição, mas Barbara Bush havia sido hospitalizada por causa de uma bronquite em janeiro de 2017. Fez uma cirurgia cardíaca em 2009 e foi operada por conta de uma úlcera no ano passado. Ela havia sido tratada no passado por um problema na tireoide conhecido como doença de Graves.

Barbara nasceu em junho de 1925 no estado de Nova York. Conheceu George H. W. Bush aos 16 anos e se casou com ele três anos depois. Tiveram seis filhos, entre eles George W. Bush, presidente dos Estados Unidos entre 2001 e 2009, e Jeb Bush, governador da Flórida entre 1999 e 2007.

Como primeira-dama, de 1989 a 1993, abraçou a causa da alfabetização universal e criou uma fundação para a alfabetização familiar.

Ganhou reputação por sua dureza, seu humor irônico e fala direta. Questionada em 2010 sobre a ex-governadora do Alasca Sarah Palin – que tentou a vice-presidência em 2008 –, Barbara disse ao entrevistador: “Eu me sentei ao lado dela uma vez, achei que era linda e acho que ela está muito feliz no Alasca. Espero que ela fique lá.”

(Com AFP)