Desconhecido da população, presidente de Cuba estreia no Twitter

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estreou nesta quarta-feira (10) seu perfil no Twitter com mensagens sobre sua visita a Pinar del Río, região afetada nos últimos dias pelos efeitos da passagem do furacão Michael. Nem Fidel Castro, antes de sua morte, em 2016, nem seu irmão Raúl, que presidiu Cuba até abril deste abril, abriram contas oficiais no Twitter.

A iniciativa sugere a preocupação do novo governante cubano em apostar nessa ferramenta de comunicação direta, como quase todos os líderes têm feito. Em especial, o presidente americano, Donald Trump.

Em sua biografia no Twitter, Díaz-Canel se diz “comprometido com as ideias de José Martí (herói da independência de Cuba), de Fidel e Raúl”.

Sob o governo de Díaz-Canel, a comunicação presidencial adquiriu nova importância. Observadores do regime avaliam ser essencial para o líder cubano, que não desfruta da legitimidade de seus antecessores, se aproximar da população, que pouco o conhece.

Para a sua estreia nesta rede social, o líder cubano escolheu o dia em que os cubanos comemoram o 150º aniversário do “Grito de Yara”, que lembra o início da guerra de independência contra os espanhóis, em 1868, na fazenda “La Demajagua”, no sudeste do país.

“Estamos em La Demajagua, o lugar que soma sentimentos patrióticos #SomosCuba e #SomosContinuidad”, escreveu Díaz-Canel, o primeiro governante cubano de fora da família Castro desde 1959.

Diante do “cerco imperial (dos Estados Unidos)” e do embargo imposto a Cuba desde 1962, “não falharemos, não trairemos e não nos renderemos jamais”, declarou Díaz-Canel, em um discurso transmitido pela televisão cubana. “Lutamos 150 anos e continuaremos lutando até a vitória sempre.”

Cuba e Estados Unidos tiveram uma histórica aproximação entre 2014 e 2016, durante as gestões de Barack Obama e de Raúl Castro, restabelecendo relações diplomáticas e reabrindo suas embaixadas. A perspectiva de maior diálogo entre os dois países foi arrefecida pela decisão de Trump de intensificar o bloqueio à ilha.

Robótica

Aproveitando sua passagem pelas Nações Unidas, Díaz-Canel, visitou no sábado passado (29)a Universidade de Columbia, em Nova York, onde demonstrou especial interesse na cooperação na área de robótica, segundo a imprensa estatal de Havana.

“Estivemos muito focalizados em robótica. Torna mais eficientes os processos produtivos e de serviços”, disse Díaz-Canel, engenheiro eletrônico de formação, durante reunião com cientistas.

Em vídeo, o presidente cubano elogia os cientistas de Columbia que haviam antes exposto sobre as aplicações da robótica na medicina. “Estava pensando em uma doença degenerativa no leste do país, a ataxia”, disse o presidente cubano, acrescentando que os pesquisadores desse transtorno neurológico em seu país iriam se interessar muito em conhecer as técnicas dos especialistas da Columbia.

Cuba e a Universidade de Columbia já mantêm alguns intercâmbios previstos no Consórcio para Estudos Avançados no Exterior, criado em 2015. As universidades americanas Johns Hopkins, Brown, Cornell, Dartmouth, Northwestern e Penn também o integram.

Cuba faz grandes esforços para manter a qualidade de seu sistema de saúde público gratuito, mas a constante crise econômica faz com que os equipamentos de clínicas e hospitais sejam poucos, insuficientes ou obsoletos.

(Com AFP e EFE)