Desabamento de prédio deixa dez mortos em Xangai

Dez pessoas morreram na quinta-feira 16 quando um prédio que estava sendo reformado no centro da cidade chinesa de Xangai, na China, desabou – anunciaram as autoridades municipais nesta sexta.

O acidente foi registrado em uma área do centro da capital econômica do gigante asiático, quando o teto de uma antiga concessionária de automóveis desabou, soterrando os operários que trabalhavam no local.

Vinte e cinco pessoas foram retiradas dos escombros, das quais dez faleceram, divulgou a prefeitura de Xangai.

Ao menos 60 socorristas foram enviados ao local e na manhã desta sexta os trabalhos de resgate estavam praticamente concluídos, segundo a imprensa local.

“Primeiro pensei que fosse uma explosão”, contou um vizinho da área. O prédio, que havia abrigado uma concessionária de automóveis da Mercedes-Benz, estava sendo reformado para se tornar um local dedicado à arte e à inovação, segundo a imprensa chinesa.