Deputado pró-Guaidó é preso por polícia política de Maduro

Agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN) prenderam o deputado Edgar Zambrano, vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, no começo da noite desta quarta-feira, 8, em Caracas, capital do país. Zambrano estava ao lado de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, no começo do levante contra o governo Nicolás Maduro, na última terça-feira 30.

Em um vídeo, o deputado apareceu ao lado do presidente interino e do líder oposicionista Leopoldo López, que saiu de sua prisão domiciliar naquele dia.

A conta oficial de Zambrano no Twitter informou que o carro em que ele estava foi cercado por veículos do SEBIN por volta das 18h35 (horário local).

Fuimos sorprendidos por el SEBIN, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha. — Edgar Zambrano (@edgarzambranoad) May 8, 2019

Diante da recusa do parlamentar em deixar o veículo, os agentes o levaram a força para o edifício Helicoidal, na região central de Caracas, onde funciona a sede do serviço de inteligência – braço da repressão de Maduro que atua na perseguição à políticos que se opõem ao regime.

Via Twitter, Guaidó se manifestou e denunciou a prisão de Zambrano. “Tentam desintegrar o poder que representa a todos os venezuelanos, mas não vão conseguir”, escreveu na rede social.

Dois dias depois de aparecer ao lado de Guaidó no levante contra Maduro, o deputado Zambrano foi processado pelo Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) por traição, conspiração, instigação à insurreição e rebelião civil.