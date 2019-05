Maduro estatiza dois aeroportos para controlar saída de dissidentes

Por ordem do presidente Nicolás Maduro, a Venezuela estatizou dois aeroportos privados do país. A medida foi anunciada na terça-feira 7 pelo ministro do Interior, general Néstor Reverol como meio de “aumentar a eficiência” e evitar “atos ilícitos”. Trata-se de mais uma medida do governo para controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas, sobretudo de oposicionistas, da Venezuela convulsionada por graves crises social e política.

Nas redes sociais, passageiros dos aeroportos Ocumare del Tuy e Higuerote, situados ao sul de Caracas, informaram que os militares já assumiram a gestão dos locais e estão fazendo revistas minuciosas nas bagagens e nos veículos. O Aeroporto Internacional de Maiquetía, mais próximo da capital do país e de maior movimento, já é controlado pelos militares.